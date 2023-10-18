和车银优拍6个小时的吻戏！林秀香：嘴巴越亲越肿

这也亲得太认真了吧？ ！

知识类综艺节目《屋塔房的问题儿童们》中林秀香爆料与车银优拍摄吻戏时的幕后故事，让不少网友们非常羡慕。



林秀香和「脸天才」车银优曾一起主演过人气韩剧《我的ID是江南美人》，片中两人不乏亲密热吻戏。 这次林秀香就在节目中揭秘拍摄时的趣事，她称：「我和车银优的吻戏拍了6个小时，是剧中的初吻场景，为了制造出唯美的氛围，拍了很多个角度。 分两天拍摄，共拍了6个多小时，从画面上都能看出嘴唇慢慢被亲肿了。」林秀香绘声绘色地讲述令人惊讶的幕后吻戏，听得现场所有人惊讶不已，称赞她不愧为「吻戏大师」。



节目中，林秀香还透露了自己是早期留学失败者，14岁就赴美读书。 林秀香称：「当我和美国朋友们心算时，学校里一片哗然，因为他们说我是数学天才，而且从我小时候学习乐器的经历来看，甚至有人说我是音乐天才。」不过即使去了美国也无法放弃演艺梦想的林秀香最终仅读了一年就收拾行囊回到韩国。

《我的ID是江南美人》绝对是一部只看颜值就让人少女心爆棚的作品，加上剧中宠妻狂魔都炅锡（车银优 饰），实力护妻，因为其他人而疯狂吃醋的样子太让人心动了。还有都炅锡一直盯著女主姜美来（林秀香 饰）看时，那眼神不要太甜喔！是时候再去回顾一边这部小甜剧了！！

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