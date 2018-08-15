池昌旭、姜河那、圣圭为音乐剧《新兴武官学校》制作发表会齐聚一堂

这几位能唱能演的高手演员池昌旭、姜河那以及INFINITE的队长圣圭，在军中也要继续发挥实力，共同演出音乐剧《新兴武官学校》。
8月14日由陆军本部主办，自创音乐剧《新兴武官学校》在首尔龙山区举办了制作发表会，当天舞台上这些正在不同单位服役中的演员池昌旭、姜河那以及INFINITE成员圣圭都出席此场合。尤其是姜河那以及池昌旭曾在音乐剧《Thrill Me》中合作过，还曾演出男男吻戏，这次再度合作音乐剧想必对两人来说意义非凡。
去年8月入伍的池昌旭首先发言：“很感激能有机会参与这么棒的作品演出，从剧本的诞生就是相当富有意义的作品。准备的过程中也都非常开心，我与军人同袍们还有前辈们，当然还有演员同事们，大家一起奋斗，一起哭一起笑相当努力完成这部作品。”
去年9月开始服役的姜河那则说：“每次在演出作品的时候，总想说「开心地做吧，笑著去做吧」，从一开始遇见这部作品的时候，就有了想法「我一定能与许多人一起开心地完成的」之后透过了试镜，得知我有机会能参与演出，能与军中同袍一起参与音乐剧还有其他活动，都让我对军旅生活留下深刻的印象。”
今年5月刚入伍的学弟圣圭则说：“身为韩国陆军，能让观众们再度回忆起那些为了国家奉献的许多优秀人士，在舞台上一定要有最佳表现所以不断练习中。希望能克服害羞，在舞台上尽情表现，再度演出那样的决心给大家看。”圣圭也特别感谢池昌旭和姜河那，他说两位军中前辈真的对他很好，很照顾他，包含指导敬礼的表现，圣圭也抱著感恩的心情努力练习著。
《新兴武官学校》以抗日独立战争的先人所创立的新兴武官学校为背景，活在剧变的时代，描述当时大家如何炽热地生活著。为反对日本的统治，为了实现「我们自己能成为主人的国家」，这些看来平凡的青年们又做了什么？池昌旭饰演一位抗日儒生之子，在新兴武官学校表现优异的东奎，姜河那则饰演一位连父母是谁都不知道的孤儿，在新兴武官学校成长为独立军人的八道，圣圭则饰演日本陆军士官学校毕业后，积极参与独立运动的领导将军池青天。
《新兴武官学校》将从9月9日至23日在国立中央博物馆的剧场演出，预计在年底进行全国巡回演出。
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