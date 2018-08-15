池昌旭、姜河那、聖圭為音樂劇《新興武官學校》製作發表會齊聚一堂

這幾位能唱能演的高手演員池昌旭、姜河那以及INFINITE的隊長聖圭，在軍中也要繼續發揮實力，共同演出音樂劇《新興武官學校》。
8月14日由陸軍本部主辦，自創音樂劇《新興武官學校》在首爾龍山區舉辦了製作發表會，當天舞台上這些正在不同單位服役中的演員池昌旭、姜河那以及INFINITE成員聖圭都出席此場合。尤其是姜河那以及池昌旭曾在音樂劇《Thrill Me》中合作過，還曾演出男男吻戲，這次再度合作音樂劇想必對兩人來說意義非凡。
去年8月入伍的池昌旭首先發言：“很感激能有機會參與這麼棒的作品演出，從劇本的誕生就是相當富有意義的作品。準備的過程中也都非常開心，我與軍人同袍們還有前輩們，當然還有演員同事們，大家一起奮鬥，一起哭一起笑相當努力完成這部作品。”
去年9月開始服役的姜河那則說：“每次在演出作品的時候，總想說「開心地做吧，笑著去做吧」，從一開始遇見這部作品的時候，就有了想法「我一定能與許多人一起開心地完成的」之後透過了試鏡，得知我有機會能參與演出，能與軍中同袍一起參與音樂劇還有其他活動，都讓我對軍旅生活留下深刻的印象。”
今年5月剛入伍的學弟聖圭則說：“身為韓國陸軍，能讓觀眾們再度回憶起那些為了國家奉獻的許多優秀人士，在舞台上一定要有最佳表現所以不斷練習中。希望能克服害羞，在舞台上盡情表現，再度演出那樣的決心給大家看。”聖圭也特別感謝池昌旭和姜河那，他說兩位軍中前輩真的對他很好，很照顧他，包含指導敬禮的表現，聖圭也抱著感恩的心情努力練習著。
《新興武官學校》以抗日獨立戰爭的先人所創立的新興武官學校為背景，活在劇變的時代，描述當時大家如何熾熱地生活著。為反對日本的統治，為了實現「我們自己能成為主人的國家」，這些看來平凡的青年們又做了什麼？池昌旭飾演一位抗日儒生之子，在新興武官學校表現優異的東奎，姜河那則飾演一位連父母是誰都不知道的孤兒，在新興武官學校成長為獨立軍人的八道，聖圭則飾演日本陸軍士官學校畢業後，積極參與獨立運動的領導將軍池青天。
《新興武官學校》將從9月9日至23日在國立中央博物館的劇場演出，預計在年底進行全國巡迴演出。
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究