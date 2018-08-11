【K社韩文小百科】娜琏&JENNIE的三行诗火力太猛！为何男生们纷纷中招？

【K社韩文小百科】娜琏&JENNIE的三行诗火力太猛！为何男生们纷纷中招？

明星   2018年8月11日   星期六14:45   Rui  

经常看韩国综艺或对流行感兴趣的小伙伴们能都知道「三行诗」在韩国特别流行，今天小编就来为大家科普一下。

三行诗，顾名思义当然是三句话组成的诗歌。 相当於中文的藏头诗。

大势男朴宝剑某次亮相《无限挑战》时就被要求做三行诗，他立刻笑著回答：「朴：朴宝剑来了；宝：宝剑来了；剑：超级想见呢！ 」充满sense的三行诗令主持人们十分满足，拍手叫好。

朴宝剑和Red Velvet Irene一起主持《音乐银行》时，Irene也曾以朴宝剑之名做了三行诗，「朴：外面好热啊；宝：请宝剑先生告诉我们赶走炎热的方法吧 ；剑：上网怎么搜都搜不到合意的方法。 」

就如最近的《Running man》中，BLACKPINK成员Jennie就用三行诗以李光洙之名现场做了三行诗，听得李光洙立刻跪倒在地。

李：现在好像到了梁铉锡社长许可的时候；光：光洙哥哥和我；洙：喝杯酒怎么样？

作为TWICE中的撒娇强者，娜琏的「攻击力」也不容小觑。她为金钟国做的三行诗堪称「撒娇教科书」~~

金：想吃泡菜炒饭；钟：想和钟国一起吃；国：咕咕嘎嘎～

杀伤力果然大！

「图：《Running Man》、《无限挑战》」

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