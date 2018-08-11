【K社韓文小百科】娜璉&JENNIE的三行詩火力太猛！為何男生們紛紛中招？

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經常看韓國綜藝或對流行感興趣的小夥伴們能都知道「三行詩」在韓國特別流行，今天小編就來為大家科普一下。

三行詩，顧名思義當然是三句話組成的詩歌。 相當於中文的藏頭詩。

大勢男朴寶劍某次亮相《無限挑戰》時就被要求做三行詩，他立刻笑著回答：「朴：朴寶劍來了；寶：寶劍來了；劍：超級想見呢！ 」充滿sense的三行詩令主持人們十分滿足，拍手叫好。

朴寶劍和Red Velvet Irene一起主持《音樂銀行》時，Irene也曾以朴寶劍之名做了三行詩，「朴：外面好熱啊；寶：請寶劍先生告訴我們趕走炎熱的方法吧 ；劍：上網怎麼搜都搜不到合意的方法。 」

就如最近的《Running man》中，BLACKPINK成員Jennie就用三行詩以李光洙之名現場做了三行詩，聽得李光洙立刻跪倒在地。

李：現在好像到了梁鉉錫社長許可的時候；光：光洙哥哥和我；洙：喝杯酒怎麼樣？

作為TWICE中的撒嬌強者，娜璉的「攻擊力」也不容小覷。她為金鐘國做的三行詩堪稱「撒嬌教科書」~~

金：想吃泡菜炒飯；鐘：想和鐘國一起吃；國：咕咕嘎嘎～

殺傷力果然大！

「圖：《Running Man》、《無限挑戰》」

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