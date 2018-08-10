金宇彬病中不忘祝贺友人新剧上映 近况：「头发长回来了」！

金宇彬病中不忘祝贺友人新剧上映 近况：「头发长回来了」！

综艺   2018年8月10日   星期五08:00   Sani  

金宇彬真的是个有情有义的朋友啊！ 据说他的状况也好转了很多，希望不久就能看到他复出了！

昨晚播出的MBC节目《Radio Star》请来了即将开播的新剧《捉迷藏》的主演，包括李幼梨、宋昶仪、金英敏、安普贤等人，安普贤聊到，自己演员生涯中最重要的人就是金宇彬。

安普贤说：「我和金宇彬是同一间模特学校毕业的。 当时去参加学校的活动，金宇彬还借衣服给我，就这样认识了。 我去服兵役时，他是唯一来送我的朋友。 」

安普贤还透露两人最近有过联络：「几天前通过电话，太久没听到他的声音，眼泪都出来了。 我说要来《Radio Star》，他就像是自己的事一样为我开心。 」

金宇彬去年5月发现患上鼻咽癌，之后便暂停演艺活动专心治疗。 担任MC的车太铉补充了金宇彬的近况：「头发长回来不少了。 」

安普贤说：「我没敢贸然联系他，真的很感谢他打给我。 他的声音听起来很好，身体也好转很多了。 」

金宇彬真的是个重情义的人啊~希望这样善良又温暖的他能够早一天彻底战胜病魔，健康地回到大家身边！

（图源：《Radio Star》节目截图）

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留言/评论
  • Mavis Ko
    希望魚餅快點康復
    2小时前
  • 吳辰臻
    加油健康就好 不急著拍戲
    2小时前
  • Eric Zhu
    希望快點康復 沒拍戲也沒關係❤️
    2小时前
  • Yu Vicky
    DuDu Wun
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  • RaInbow Bow
    Yvonne Chong
    2小时前
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