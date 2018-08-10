金宇彬病中不忘祝賀友人新劇上映 近況：「頭髮長回來了」！

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金宇彬真的是個有情有義的朋友啊！ 據說他的狀況也好轉了很多，希望不久就能看到他複出了！

昨晚播出的MBC節目《Radio Star》請來了即將開播的新劇《捉迷藏》的主演，包括李幼梨、宋昶儀、金英敏、安普賢等人，安普賢聊到，自己演員生涯中最重要的人就是金宇彬。

安普賢說：「我和金宇彬是同一間模特學校畢業的。 當時去參加學校的活動，金宇彬還借衣服給我，就這樣認識了。 我去服兵役時，他是唯一來送我的朋友。 」



安普賢還透露兩人最近有過聯絡：「幾天前通過電話，太久沒聽到他的聲音，眼淚都出來了。 我說要來《Radio Star》，他就像是自己的事一樣為我開心。 」

金宇彬去年5月發現患上鼻咽癌，之後便暫停演藝活動專心治療。 擔任MC的車太鉉補充了金宇彬的近況：「頭髮長回來不少了。 」

安普賢說：「我沒敢貿然聯繫他，真的很感謝他打給我。 他的聲音聽起來很好，身體也好轉很多了。 」



金宇彬真的是個重情義的人啊~希望這樣善良又溫暖的他能夠早一天徹底戰勝病魔，健康地回到大家身邊！



（圖源：《Radio Star》節目截圖）

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