明星善用影响力的好例子!SJ 始源参与论坛、为儿童人权演讲 孝琳献唱新剧《虽然30但仍17》OST,沙哑魅力音嗓唱出男女主角心声~! TWICE 首张日语正规专辑即将问世 Arena 巡演 9 月开跑! 八月首周韩剧话题性《阳光先生》夺冠,《我的ID是江南美人》紧追在后~! 多亏了防弹少年团JIN,尹度玹25年来终於被女儿认可! 电影《物怪》为韩国首部怪兽动作史剧 海报公开即引发话题 韩国团体第一组!防弹少年团世巡加开一场 规模高达 4 万人 「STATIONx0」特级阵容公开!四组跨公司合作+EXO「竹马Line」将推出新曲 【旅游资讯】《女高怪谈》20年特别展! 在夏季感受惊悚带来的清凉~ 刘在锡、曹世镐主持tvN新节目将於本月底首播!去韩国玩的你说不定会在街上遇到他们哦~ 朱智勋=票房保证 8月8日《与神同行2》《北风》同时在台韩两地首映 (G)I-DLE 全员概念照曝光!暗黑神秘超惊艳 走进《金秘书为何那样》的拍摄地:金秘书的家! Red Velvet成员手机里互相存储的姓名是?原来还和北韩有关系 「真的只有他会这样做~」河正宇《与神同行2》舞台上宣传竞争作品!连朱智勋都懵了XD 重温上个月的激动!《SBS Super Concert in Taipei》今日播出 朴海镇& NANA新剧《四子》第三次更换导演 本月内恢复拍摄 T-ara有望守护团名!前经纪公司MBK娱乐申请T-ara商标权遭到专利厅拒绝! Wanna One 中第一人!庆祝黄旼炫生日 粉丝大手笔买电视、广播广告 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况–30/17刷新高,AI圆满落幕 他在《太阳的后裔》拍摄时暗恋宋慧乔长达6个月!果然乔妹魅力无极限

留言/评论