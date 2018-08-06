外表硬汉其实是少女心？《我家的熊孩子》金钟国母校探访记：高中梦想竟是...

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《我家的熊孩子》节目组探访了嘉宾金钟国的母校，挖掘了运动肌肉男不为人知的的一面。

金钟国自爆自己高中3年期间态度勤恳，从不旷课，却被其他嘉宾嗤之以鼻。 直到节目组找到了他高中时期的生活记录簿，才证明了金钟国的清白。 金钟国甚至调侃「我哪怕不回家也要去上学」。

金钟国的恩师也透露了他学生时期的小趣事。 老师表示：「有次晚自习的时候发现教室里气氛不对，原来是金钟国藏起了课桌，自己翘课了。 」

粉丝们都知道金钟国出身名门高校-安阳新星高中，其实当时的他成绩并未达线，但因为考生人数不足，在申请截止前30分钟才被意外录取，运气简直好到爆。 也许是因为成绩平平，老师在生活记录簿上写道：「基础知识不扎实，但非常努力」。

而最让人意外的是金钟国少年时期的梦想，根据记录簿显示，他当时的梦想竟让是一位「服装设计师」。

真的很难把满身肌肉、健身成魔的金钟国与时髦的服装设计师形象重叠在一起。

「图：《我家的熊孩子》」

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