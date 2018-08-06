又有懸疑驚悚劇可以看啦！金東昱、金材昱在《客：The Guest》預告中展現超強氣場！ 又一部高顏值韓劇登場！《愛上變身情人》安宰賢、李多熙也確定出演！ 金鐘國「篡改」《Running Man》成員信息 噗噗&落日&醜大哥都是誰？ 華麗編舞加性感低音 Hoya 改編「你是我的」勇奪《不朽的名曲 2》優勝！ 趙權今日非公開入伍！ 長文公開心境&隊友鄭珍雲合照送別 BigBang老幺勝利開演唱會哥哥們齊送花環，這才是真正的團魂啊 SJ D&E新專輯預告海報再公開！主打曲《'Bout You》為東海自作曲 16日回歸 《與神同行2》首周突破600萬觀影人次！ 刷新史上最高單日觀眾人數 宣美的漸變金髮+雪膚紅唇=真·時尚 EXO-L四歲啦！成員們當然不會忘 FTIsland 獻上不插電版新歌表演 長壽樂團果然要這樣聽最過癮！ TWICE〈KNOCK KNOCK〉MV 點閱數破兩億！結束打歌後仍持續征服音樂節目 ZICO邀請合唱《SoulMate》的IU擔任SOLO演唱會嘉賓！IU欣然同意啦～ 看《認識的妻子》總讓你想起《Go Back夫婦》？盤點那些很像、但又不太像的場面！ 《孝利家民宿》變成朴俊炯的民宿了！JTBC《Wassup Man》招募民眾前往濟州島度過2天1夜 外表硬漢其實是少女心？《我家的熊孩子》金鐘國母校探訪記：高中夢想竟是... Red Velvet 第二次專場演唱會盛大落幕 新專輯〈Summer Magic〉今晚就要發行啦！ 【電視劇演員品牌評價】朴敘俊、朴敏英聯手穩坐榜首 《金秘書》甜蜜威力果然厲害！ 《與神同行2》導演率眾演員來台 現場擠爆3000位粉絲搶當貴人 超熱的天氣來碗冷喬麥麵吧：韓國GS25夏天新推冷喬麥麵便當！ 《Running Man》突襲華莎送上超內行生日禮⋯⋯親手打造的牛腸蛋糕！

《我家的熊孩子》節目組探訪了嘉賓金鐘國的母校，挖掘了運動肌肉男不為人知的的一面。

金鐘國自爆自己高中3年期間態度勤懇，從不曠課，卻被其他嘉賓嗤之以鼻。 直到節目組找到了他高中時期的生活記錄簿，才證明了金鐘國的清白。 金鐘國甚至調侃「我哪怕不回家也要去上學」。

金鐘國的恩師也透露了他學生時期的小趣事。 老師表示：「有次晚自習的時候發現教室裡氣氛不對，原來是金鐘國藏起了課桌，自己翹課了。 」

粉絲們都知道金鐘國出身名門高校-安陽新星高中，其實當時的他成績並未達線，但因為考生人數不足，在申請截止前30分鐘才被意外錄取，運氣簡直好到爆。 也許是因為成績平平，老師在生活記錄簿上寫道：「基礎知識不扎實，但非常努力」。

而最讓人意外的是金鐘國少年時期的夢想，根據記錄簿顯示，他當時的夢想竟讓是一位「服裝設計師」。

真的很難把滿身肌肉、健身成魔的金鐘國與時髦的服裝設計師形象重疊在一起。

「圖：《我家的熊孩子》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞