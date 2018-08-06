外表硬漢其實是少女心？《我家的熊孩子》金鐘國母校探訪記：高中夢想竟是...
明星 2018年8月6日 星期一08:45 Rui
《我家的熊孩子》節目組探訪了嘉賓金鐘國的母校，挖掘了運動肌肉男不為人知的的一面。
金鐘國自爆自己高中3年期間態度勤懇，從不曠課，卻被其他嘉賓嗤之以鼻。 直到節目組找到了他高中時期的生活記錄簿，才證明了金鐘國的清白。 金鐘國甚至調侃「我哪怕不回家也要去上學」。
金鐘國的恩師也透露了他學生時期的小趣事。 老師表示：「有次晚自習的時候發現教室裡氣氛不對，原來是金鐘國藏起了課桌，自己翹課了。 」
粉絲們都知道金鐘國出身名門高校-安陽新星高中，其實當時的他成績並未達線，但因為考生人數不足，在申請截止前30分鐘才被意外錄取，運氣簡直好到爆。 也許是因為成績平平，老師在生活記錄簿上寫道：「基礎知識不扎實，但非常努力」。
而最讓人意外的是金鐘國少年時期的夢想，根據記錄簿顯示，他當時的夢想竟讓是一位「服裝設計師」。
真的很難把滿身肌肉、健身成魔的金鐘國與時髦的服裝設計師形象重疊在一起。
「圖：《我家的熊孩子》」
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