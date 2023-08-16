继《Go Back夫妇》后又饰演「夫妻」！张娜拉、孙浩俊时隔6年再搭新剧《我的Happy End》，首版预告影片公开

张娜拉和孙浩俊又合作了！期待两人的化学反应～

张娜拉、孙浩俊曾於2017年合作KBS 2TV《Go Back夫妇》（告白夫妇），两人在剧中饰演互看不顺眼、后悔结婚的38岁同龄夫妻，离婚后穿越到过去，关系意外变得更加深厚，带给观众们温暖及感动。

时隔6年，两位演员再合作TV朝鲜新周末剧《我的Happy End》，预计於10月首播。由《医生耀汉》、《虽然30但仍17》、《皮诺丘》、《听见你的声音》赵秀沅导演执导，描述有著不幸童年的女主角沉醉於成功的人生，后来试图摆脱欲望和执著的故事。

张娜拉饰演「徐在元」。身为生活家具品牌代表的她，是个缜密又冷静的人物。为了满足自己的无尽欲望，不停地向前奔跑。

孙浩俊饰演徐在元的丈夫「许顺英」，既是自由职业设计师，也是位教授。

▼助演的部分则有：苏怡贤、李基泽、金洪发、朴浩山等人。









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