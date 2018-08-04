Zion.T提到周杰伦一秒变粉丝:这辈子能跟他说到话吗?

音源强者ZION.T再度访台，8/4再度於台北国际会议中心举办「ZION.T 2018 LIVE IN TAIPEI: [CINEMA]」，相较於去年的表演形式，准备为粉丝眼唱更多的歌曲，请大家一起到现场体会。
对於台湾美食与台湾粉丝念念不忘的Zion.T，先是提到之前来台表演因为时间太短，而只吃到了鸳鸯火锅，这一次来台当然他也已经预约好了，想再度回味一下，并且听其他台湾人的推荐一道美食是烤玉米，令他跃跃欲试。对於上一次台湾粉丝的韩语沟通零时差，也令他相当佩服，他自嘲自己语言天分不佳，只能学会一些问候语，不过与记者现学现卖一句[请期待我的新专辑]，发音相当之标准，期待正式舞台上也能跟大家多说说中文。
最近Zion.T时常透过SNS与粉丝们互动，甚至曾问粉丝自拍棒要去哪里买，令大家好奇他是否正在练习自拍，Zion.T笑著说这是他的一种搞笑方式啦！自拍这一领域他实在还差得远，需要多多练习。他也聊到最近爱上了一个人的旅行，因为独自的旅行中可以思考很多事情或者得到很多音乐灵感，像之前他独自到了纽约，也在当时写下了脍炙人口的歌曲「杨花大桥」，所以他认为这就是旅途送给他的一份礼物，最近也一个人去了东欧旅行，不知道是否带回更多的动听歌曲?
Zion.T给人的感觉总是一脸酷样，常常以墨镜造型现身，上次也曾在演出时赠送粉丝墨镜，他说他的墨镜真的很多而且多到数不清楚，不过最近眼尖的粉丝不难发现他开始不戴墨镜而带著一般的眼镜，露出了眼神，原来Zion.T希望与粉丝们能有更多眼神互动，加上他曾看过自己演出时的照片，感觉好像有点闷，希望改变一下，於是现在舍弃墨镜改为一般眼镜，让他的表演更具有温度。
音乐人总是惺惺相惜，问Zion.T想与哪一位华语音乐人合作呢? 他竟开始认认真真的回答著：“因为我很喜欢一部电影《不能说的秘密》，剧中不管剧情或是音乐部分都很棒，不知道我有没有这个机会，如果能与周杰伦本人对话，那就太好了。”酷酷的Zion.T竟然一秒变粉丝，盼望有一天与周杰伦见面甚至合作音乐作品。对於8月4日的演出以及正在筹备中的新专辑，Zion.T口风很紧不能透露惊喜，邀请大家现场一起来同乐，票券於宽宏售票系统(www.kham.com.tw)及全台莱尔富 OK便利商店现正热卖中。也请大家期待他内容丰富的新专辑。
【演出资讯】
ZION.T 2018 LIVE IN TAIPEI: [CINEMA]
演出时间：2018年8月4日 晚间七点
演出地点：台北国际会议中心(台北市信义区信义路五段1号)
主办单位：宽宏艺术经纪股份有限公司
协办单位：Lian Contents 、艺凯娱乐
经纪公司：THE BLACK LABEL
票价资讯：3800/3400/2600/1600
详情购票请洽宽宏售票系统(kham.com.tw)及全台莱尔富 OK便利超商。
照片提供 ：宽宏艺术
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究