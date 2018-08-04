Zion.T提到周杰倫一秒變粉絲:這輩子能跟他說到話嗎?

音源強者ZION.T再度訪台，8/4再度於台北國際會議中心舉辦「ZION.T 2018 LIVE IN TAIPEI: [CINEMA]」，相較於去年的表演形式，準備為粉絲眼唱更多的歌曲，請大家一起到現場體會。
對於台灣美食與台灣粉絲念念不忘的Zion.T，先是提到之前來台表演因為時間太短，而只吃到了鴛鴦火鍋，這一次來台當然他也已經預約好了，想再度回味一下，並且聽其他台灣人的推薦一道美食是烤玉米，令他躍躍欲試。對於上一次台灣粉絲的韓語溝通零時差，也令他相當佩服，他自嘲自己語言天分不佳，只能學會一些問候語，不過與記者現學現賣一句[請期待我的新專輯]，發音相當之標準，期待正式舞台上也能跟大家多說說中文。
最近Zion.T時常透過SNS與粉絲們互動，甚至曾問粉絲自拍棒要去哪裡買，令大家好奇他是否正在練習自拍，Zion.T笑著說這是他的一種搞笑方式啦！自拍這一領域他實在還差得遠，需要多多練習。他也聊到最近愛上了一個人的旅行，因為獨自的旅行中可以思考很多事情或者得到很多音樂靈感，像之前他獨自到了紐約，也在當時寫下了膾炙人口的歌曲「楊花大橋」，所以他認為這就是旅途送給他的一份禮物，最近也一個人去了東歐旅行，不知道是否帶回更多的動聽歌曲?
Zion.T給人的感覺總是一臉酷樣，常常以墨鏡造型現身，上次也曾在演出時贈送粉絲墨鏡，他說他的墨鏡真的很多而且多到數不清楚，不過最近眼尖的粉絲不難發現他開始不戴墨鏡而帶著一般的眼鏡，露出了眼神，原來Zion.T希望與粉絲們能有更多眼神互動，加上他曾看過自己演出時的照片，感覺好像有點悶，希望改變一下，於是現在捨棄墨鏡改為一般眼鏡，讓他的表演更具有溫度。
音樂人總是惺惺相惜，問Zion.T想與哪一位華語音樂人合作呢? 他竟開始認認真真的回答著：“因為我很喜歡一部電影《不能說的秘密》，劇中不管劇情或是音樂部分都很棒，不知道我有沒有這個機會，如果能與周杰倫本人對話，那就太好了。”酷酷的Zion.T竟然一秒變粉絲，盼望有一天與周杰倫見面甚至合作音樂作品。對於8月4日的演出以及正在籌備中的新專輯，Zion.T口風很緊不能透露驚喜，邀請大家現場一起來同樂，票券於寬宏售票系統(www.kham.com.tw)及全台萊爾富 OK便利商店現正熱賣中。也請大家期待他內容豐富的新專輯。
【演出資訊】
ZION.T 2018 LIVE IN TAIPEI: [CINEMA]
演出時間：2018年8月4日 晚間七點
演出地點：台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段1號)
主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司
協辦單位：Lian Contents 、藝凱娛樂
經紀公司：THE BLACK LABEL
票價資訊：3800/3400/2600/1600
詳情購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)及全台萊爾富 OK便利超商。
照片提供 ：寬宏藝術
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