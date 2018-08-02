假如给《金秘书为何那样》演员们颁发「辛苦牛奖」？
韩剧 2018年8月2日 星期四09:45 ZJM
剧组演员们都「辛苦牛」~
温馨提示：「상」有「奖项」等意思，不过组词之后，因为中韩语言差异，没法百分百传达一语双关的感觉，请简单地想成和「xiang、shang」同音。
副会长：巅峰奖
任何时候任何方面都处於人生巅峰。
金秘书：工作狂奖
一直都在副会长身边辅佐，和上司谈恋爱了，也公私分明地认真工作。
副会长哥哥：妄想奖
哥哥的童年记忆都是妄想。
朴社长：心伤奖
因为离婚而内心受伤，不过现在治愈啦~
副会长妈妈：新商品奖
超级喜欢包包，爸爸想用包包哄她，她说人家早就买好了...
微笑爸爸：受伤奖
爸爸的受伤是女儿爱情的助推器？
奉科长：擦伤奖
人家手臂擦伤了~
杨秘书：可爱奖
块头大但很可爱，恋爱中的男人啊~
金智雅：假像奖
努力工作是假像？ 智雅xi，加倍努力赶上金秘书的能力吧~
高贵男：穷相奖
为了未来而省吃俭用，过得非常拘谨。
薛秘书：真相奖
再加把劲吧~（feat. 朴社长为了以防万一而准备的衬衫）
郑部长：酒桌奖
聚餐&八卦担当「今晚要不要一起去喝一杯？ 」
图：tvN
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