朴叙俊、肖像权侵权胜诉！法院：「酱蟹餐厅老板须赔偿500万韩元」并澄清「索赔60亿并非事实」

对擅自使用电视剧《金秘书为何那样》画面的餐厅提起诉讼的演员朴叙俊，最终胜诉，并补充了澄清报导。

7月2日，首尔东部地方法院第13民事部对朴叙俊向经营酱蟹餐厅的A某提出的损害赔偿诉讼案，作出有利於朴叙俊的判决。

朴叙俊曾於2018年主演tvN电视剧《金秘书为何那样》中有吃酱蟹的戏份场面，地点正是在该餐厅。经查，该餐厅老板在未经朴叙俊同意的情况下，将该片段用於广告宣传。餐厅自2019年起至2023年9月为止，一直使用该片段作为广告素材。据悉，透过Naver入口网站广告连续投放了6年。



对此，朴叙俊方面表示：「餐厅老板在未经本人同意的情况下使用该画面作为广告」，并对其提起了侵犯肖像权的诉讼。

朴叙俊的法律代理人3日向《TV Daily》表示：「外界传闻朴叙俊向餐厅老板提告索赔60亿韩元，这并非事实，实际上仅提出了6000万韩元的损害赔偿诉讼。」并补充说：「法院判朴叙俊胜诉，命令餐厅老板赔偿500万韩元。」



（以下为补充说明）

接著法律代理人补充说：「自2019年起曾多次要求对方停止刊登广告，对方却一再将已撤下的入口网站广告与悬挂布条重新上架，并在之后对要求撤除的通知也完全无视，持续这类恶质行为，最终导致本案诉讼的展开。」

「考量到广告代言费，推估损失金额为60亿韩元，但因考虑被告的营业规模及各种情况，实际诉讼的赔偿金额定为6000万韩元。」

法律代理人也表示：「目前确认有针对正当判决内容的恶意嘲讽与谩骂等二次加害正在进行。针对侵犯所属演员肖像权与人格权的行为，将不会有任何宽容或和解，并将采取强硬应对。」

对於这场诉讼，餐厅老板A某反驳称：「电视剧照片被用於赞助商宣传，是业界常见的交易惯例」，但这项主张并未被法院采纳。

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