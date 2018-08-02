假如給《金秘書為何那樣》演員們頒發「辛苦牛獎」？
韓劇 2018年8月2日 星期四09:45 ZJM
劇組演員們都「辛苦牛」~
溫馨提示：「상」有「獎項」等意思，不過組詞之後，因為中韓語言差異，沒法百分百傳達一語雙關的感覺，請簡單地想成和「xiang、shang」同音。
副會長：巔峰獎
任何時候任何方面都處於人生巔峰。
金秘書：工作狂獎
一直都在副會長身邊輔佐，和上司談戀愛了，也公私分明地認真工作。
副會長哥哥：妄想獎
哥哥的童年記憶都是妄想。
朴社長：心傷獎
因為離婚而內心受傷，不過現在治癒啦~
副會長媽媽：新商品獎
超級喜歡包包，爸爸想用包包哄她，她說人家早就買好了...
微笑爸爸：受傷獎
爸爸的受傷是女兒愛情的助推器？
奉科長：擦傷獎
人家手臂擦傷了~
楊秘書：可愛獎
塊頭大但很可愛，戀愛中的男人啊~
金智雅：假像獎
努力工作是假像？ 智雅xi，加倍努力趕上金秘書的能力吧~
高貴男：窮相獎
為了未來而省吃儉用，過得非常拘謹。
薛秘書：真相獎
再加把勁吧~（feat. 朴社長為了以防萬一而準備的襯衫）
鄭部長：酒桌獎
聚餐&八卦擔當「今晚要不要一起去喝一杯？ 」
圖：tvN
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