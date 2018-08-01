第三种语言的〈Up & Down〉即将诞生！EXID 日语版 MV 预告五人到齐
KPOP 2018年8月1日 星期三08:45 施乃琪
凭 “Up & Down” 终获大众瞩目的 EXID 如今即将进军日本，也让这首名曲有再度有了变身的机会啦！
EXID 昨天（31 日）抢先释出了日语版 “Up & Down” 的 MV 预告片，最让人惊喜的莫过於队长兼主唱率智终於归队，让大家久违地看见五人 EXID。
而 MV 当然少不了 EXID 招牌的梦幻鲜艳色调，五人五色的魅力让人更期待 8 月 22 日公开的完整版！
不少人一定也记得在当年 “Up & Down” 逆袭音源榜后，人气爆涨的 EXID 也在大众的热烈回响中推出了中文版，整体风格迥然不同：
在公开出道曲 MV 后，EXID 也会紧接著於 23、25 两日在东京的 Zepp Tokyo 和大阪的 Zepp Osaka Bayside，举行《EXID 1st JAPAN LIVE TOUR Produced by MTV》！
（照片与影片来源：Banana Culture、TOKUMAJAPAN）
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