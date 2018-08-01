第三種語言的〈Up & Down〉即將誕生！EXID 日語版 MV 預告五人到齊

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憑 “Up & Down” 終獲大眾矚目的 EXID 如今即將進軍日本，也讓這首名曲有再度有了變身的機會啦！

EXID 昨天（31 日）搶先釋出了日語版 “Up & Down” 的 MV 預告片，最讓人驚喜的莫過於隊長兼主唱率智終於歸隊，讓大家久違地看見五人 EXID。

而 MV 當然少不了 EXID 招牌的夢幻鮮豔色調，五人五色的魅力讓人更期待 8 月 22 日公開的完整版！



不少人一定也記得在當年 “Up & Down” 逆襲音源榜後，人氣爆漲的 EXID 也在大眾的熱烈迴響中推出了中文版，整體風格迥然不同：



在公開出道曲 MV 後，EXID 也會緊接著於 23、25 兩日在東京的 Zepp Tokyo 和大阪的 Zepp Osaka Bayside，舉行《EXID 1st JAPAN LIVE TOUR Produced by MTV》！



（照片與影片來源：Banana Culture、TOKUMAJAPAN）

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