话题性冠军电视剧《金秘书》下档 接力上位的会是哪一出？
韩剧 2018年7月31日 星期二13:20 施乃琪
在甜蜜泡泡中落幕的《金秘书为何那样》直到最后一刻都稳坐电视剧话题性榜首，那么接下来又会由哪一部作品掳获广大观众的心呢？一起来看看最新出炉的榜单吧！
Good Data 公司在昨天（30 日）公布了 7 月最后一周的电视剧话题性排名，上周短暂让位的《金秘书为何那样》挟著完结篇的高话题性重返宝座，从开播至今总共拿下第一多达 7 周，写下了有始有终的漂亮成绩。
当然在这同时，两位主演朴叙俊和朴敏英也依然稳坐电视剧演出者的话题性宝座，分别拿下第一、二名。
而挟著金银熟编剧、李秉宪和金泰璃主演的话题性，《阳光先生》在开播前就备受关注，上周甚至挤下同台的《金秘书为何那样》而成为话题性冠军得主，这周则位居第二。
另一方面，新登场的《我的 ID 是江南美人》、《LIFE》、《虽然 30 但仍 17》也分别名列第三～五名，接下来谁会是每周小萤幕战场的赢家呢？我们就继续追下去吧！
（照片与影片来源：TVDaily、tvN）
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