話題性冠軍電視劇《金秘書》下檔 接力上位的會是哪一齣？
韓劇 2018年7月31日 星期二13:20 施乃琪
在甜蜜泡泡中落幕的《金秘書為何那樣》直到最後一刻都穩坐電視劇話題性榜首，那麼接下來又會由哪一部作品擄獲廣大觀眾的心呢？一起來看看最新出爐的榜單吧！
Good Data 公司在昨天（30 日）公佈了 7 月最後一週的電視劇話題性排名，上週短暫讓位的《金秘書為何那樣》挟著完結篇的高話題性重返寶座，從開播至今總共拿下第一多達 7 週，寫下了有始有終的漂亮成績。
當然在這同時，兩位主演朴敘俊和朴敏英也依然穩坐電視劇演出者的話題性寶座，分別拿下第一、二名。
而挟著金銀熟編劇、李秉憲和金泰璃主演的話題性，《陽光先生》在開播前就備受關注，上週甚至擠下同台的《金秘書為何那樣》而成為話題性冠軍得主，這週則位居第二。
另一方面，新登場的《我的 ID 是江南美人》、《LIFE》、《雖然 30 但仍 17》也分別名列第三～五名，接下來誰會是每週小螢幕戰場的贏家呢？我們就繼續追下去吧！
（照片與影片來源：TVDaily、tvN）
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