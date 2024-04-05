TWICE又有一位成员恋爱啦！彩瑛被爆与歌手 Zion.T 已交往6个月，双方承认恋情！

今日（5）凌晨，韩媒 SWAY 报导称 TWICE 彩瑛和 Zion.T 已经交往了6个月。

据报导，两人通过熟人介绍而相识，并发展爲恋人关系。据悉，彩瑛喜欢又瘦又有艺人面貌的男性，她被 Zion.T 自由奔放又像音乐家面貌深深吸引，他们经常在汉南洞和延禧洞约会。上月底，TWICE 志效也被曝与《体能之巅》尹诚彬恋爱中，消息一公开再次吸引大家的视线。

今日上午，彩瑛的经纪公司JYP娱乐表示：「两人带有好感交往中，我们互相支持著对方。」而 Zion.T 的经纪公司 The Black Label 也表示：「两人带有好感交往。」表达同样的立场。



另外，彩瑛在2015年以女团 TWICE 出道。TWICE 发行过〈Like OOH-AHH〉、〈Cheer Up〉、〈TT〉、〈What Is Love〉等热门歌曲。最近正在全世界27个地区进行世界巡演，将於7月13日14日在日本大阪长居陆上竞技场、7月27日28日在神奈川日产体育场举行演出。



Zion.T 在2011年以单曲〈Click Me〉出道后，以独特的音色受到听众们的喜爱。热门歌曲有〈Two Melodies〉、〈杨花大桥〉、〈Eat〉、〈Just〉、〈No Make Up〉、〈Hello Tutorial〉等， 去年12月发行第三张正规专辑《Zip》。



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