【韩网热帖】明星恋爱新闻一年只爆一两次才有趣

某位韩国X用户：「明星恋爱新闻也要一年只爆一两次才有趣，这个月已经爆出15172828个，真让人疲倦，只觉得『知道了，祝幸福，好好过吧』」「国家糟糕到什么程度，才搞得恋爱新闻跟月刊尹钟信似的。 」

原PO表示非常同意：「你的恋爱也就你觉得有趣ᅲ 自己看著办，好好交往吧。」

韩国网友评论：

1. 还是哈哈有先见之明，就应该所有谈恋爱的明星一起曝光

2. 最近不是「月刊尹钟信」，已经是「周刊偶像」了吧

3. 爆的多了大家也就麻木了，也许对艺人来说是好事

4. 从恋爱新闻派生出来的事件比较令人疲倦，因为什么、不因为什么等等，看到标题就累了

5. 恋爱和分手都没兴趣知道

6. 正在谈恋爱的明星不如趁这段时间公开，因为大家都习以为常了kkk

7. 我现在看恋爱新闻的眼神就跟冻明太鱼一样：「又来？」

8. 只看标题不点开

9. 刚经历了一场超级难看的恋爱闹剧，现在看别的都感觉还好

10. 每次政治圈出事就用明星恋爱转移视线，这次究竟有多少事需要掩盖啊

11. 说真的，最近爆恋爱的明星太多，我都记不住了kkk超过脑容量

12. 如果不是我本命就连1公克的关心都没有，那些认真生气留言的人体力真好啊，羡慕

13. 我只好奇车银优姜栋元之类的超级帅哥跟谁谈恋爱，别人的看过就过去了...

14. 可能是想通过密集爆料让大家习惯偶像谈恋爱，作为Kpop粉丝，不知道这是好事还是坏事...

出处：https：//theqoo.net/hot/3169841934

*最近一个月内曝光的明星恋情：



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