《认哥》预告：记取上次出演教训的ZICO…这次带了两个闪亮的表来到节目！ 车银优自爆「经纪人失误事件」，差点让ASTRO整团赶不上去美国的飞机～！？ VIXX Leo 只身出击包办所有歌词 EXID LE 惊喜跨刀！ 胜利在《演艺通信》谈到太阳打了电话给他！还爆料闵孝琳每周都会去面会太阳！ 《认哥》「脸蛋天才」车银优视自己「肉肉的屁股」为缺陷…却曾经救了他一命？ 李栋旭&曹承佑新剧《LIFE》首播收视创JTBC新高，超越《请吃饭的漂亮姐姐》 《我家的熊孩子》BIGBANG胜利教BLACKPINK怎么应对绯闻和梁铉锡 「这个限定很吸引」韩国济洲Starbucks－Charcoal latte！ SISTAR 团魂依旧！孝琳透露老么多顺最爱撒娇「真的好可爱」 【小心流鼻血！】同款Gucci泳衣穿出不同味道：华莎VS宣美 Red Velvet官方应援灯公开！ 粉丝爱称「包子灯」，今日开始预售 「门面=T.O.P、舞蹈=太阳、音乐=GD、综艺=大声」胜利吐露在BIGBANG求生宝典：我的所有只是OOO Red Velvet确定於下月（8月）6日发表夏日迷你专辑《Summer Magic》！ 超暖心！Apink恩地为疲累的经纪人开车，这也让经纪人表示：「疲劳瞬间消失了！」 万中选一的主唱实力！BTOB 首组分队 BTOB-BLUE 终於要回归啦 「想拥有他的语言能力！ 」黄旼炫凭流利日语当选第一，防弹RM&姜栋元随后 《你的婚礼》官方海报及预告出炉！看朴宝英和金英光演绎初恋罗曼史 《Super TV 2》希澈展现对BM满满的喜爱！但BM最想和始源变亲近？

近日韩网上做了这样一份调查：「谁是你最想抢走语言能力的、不是外国人却外语非常棒的明星？ 」结果接近三分之一的人都PICK了Wanna One的黄旼炫！

这次投票由明星主题社群网站DCinside发起的，从7月15日进行到21日，一共有6756人参与了投票。

其中，2146位投票者（32.7%）选择了黄旼炫！ 黄旼炫在NU’EST时期经常在日本活动，而他也非常积极学习日语、时常随身带著日语教材，后来不仅能在当地用日语主持电视节目，还可以用日语演戏！ Wanna One在日本演出时，他也帮忙翻译成员们说的话，真的是很令人羡慕的语言能力了~



去年底在日本出席MAMA颁奖典礼时被授予最佳新人奖，黄旼炫就用日语对粉丝们表示了感谢：



排名第二的是防弹少年团的RM，得到1574票（23.3%）。 RM英文非常流利，但其实并没有在海外生活过，完全是看《老友记》自学来的~防弹在美国活动时，RM还和当地主持人配合得十分顺利，并且为成员们帮忙翻译，一度引起话题~



第三的就是我们的帅气演员姜栋元啦！ 据说他为了进军海外市场一直在努力学习英语，第一次出演好莱坞的电影《Tsunami LA》就全程亲自讲英语台词，非常让人期待啊！



此外，歌手成始璄、BIGBANG成员胜利、谐星金英哲等等也有上榜~

（图源：Wanna One、防弹少年团SNS等）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻