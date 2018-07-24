「想拥有他的语言能力！ 」黄旼炫凭流利日语当选第一，防弹RM&姜栋元随后
明星 2018年7月24日 星期二08:30 Sani
近日韩网上做了这样一份调查：「谁是你最想抢走语言能力的、不是外国人却外语非常棒的明星？ 」结果接近三分之一的人都PICK了Wanna One的黄旼炫！
这次投票由明星主题社群网站DCinside发起的，从7月15日进行到21日，一共有6756人参与了投票。
其中，2146位投票者（32.7%）选择了黄旼炫！ 黄旼炫在NU’EST时期经常在日本活动，而他也非常积极学习日语、时常随身带著日语教材，后来不仅能在当地用日语主持电视节目，还可以用日语演戏！ Wanna One在日本演出时，他也帮忙翻译成员们说的话，真的是很令人羡慕的语言能力了~
去年底在日本出席MAMA颁奖典礼时被授予最佳新人奖，黄旼炫就用日语对粉丝们表示了感谢：
排名第二的是防弹少年团的RM，得到1574票（23.3%）。 RM英文非常流利，但其实并没有在海外生活过，完全是看《老友记》自学来的~防弹在美国活动时，RM还和当地主持人配合得十分顺利，并且为成员们帮忙翻译，一度引起话题~
第三的就是我们的帅气演员姜栋元啦！ 据说他为了进军海外市场一直在努力学习英语，第一次出演好莱坞的电影《Tsunami LA》就全程亲自讲英语台词，非常让人期待啊！
此外，歌手成始璄、BIGBANG成员胜利、谐星金英哲等等也有上榜~
（图源：Wanna One、防弹少年团SNS等）
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