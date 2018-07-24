「想擁有他的語言能力！ 」黃旼炫憑流利日語當選第一，防彈RM&姜棟元隨後

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近日韓網上做了這樣一份調查：「誰是你最想搶走語言能力的、不是外國人卻外語非常棒的明星？ 」結果接近三分之一的人都PICK了Wanna One的黃旼炫！

這次投票由明星主題社群網站DCinside發起的，從7月15日進行到21日，一共有6756人參與了投票。

其中，2146位投票者（32.7%）選擇了黃旼炫！ 黃旼炫在NU’EST時期經常在日本活動，而他也非常積極學習日語、時常隨身帶著日語教材，後來不僅能在當地用日語主持電視節目，還可以用日語演戲！ Wanna One在日本演出時，他也幫忙翻譯成員們說的話，真的是很令人羡慕的語言能力了~



去年底在日本出席MAMA頒獎典禮時被授予最佳新人獎，黃旼炫就用日語對粉絲們表示了感謝：



排名第二的是防彈少年團的RM，得到1574票（23.3%）。 RM英文非常流利，但其實並沒有在海外生活過，完全是看《老友記》自學來的~防彈在美國活動時，RM還和當地主持人配合得十分順利，並且為成員們幫忙翻譯，一度引起話題~



第三的就是我們的帥氣演員姜棟元啦！ 據說他為了進軍海外市場一直在努力學習英語，第一次出演好萊塢的電影《Tsunami LA》就全程親自講英語台詞，非常讓人期待啊！



此外，歌手成始璄、BIGBANG成員勝利、諧星金英哲等等也有上榜~

（圖源：Wanna One、防彈少年團SNS等）

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