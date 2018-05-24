《冠军大叔》马东石场场来真的 权律坚持风衣造型

韩国热血感人电影《冠军大叔》，由《尸速列车》中可以一拳击倒丧尸的力量男神马东石领衔主演，再加上韩国实力派新生代的权律及韩艺利共同演出，电影中除了马东石的man power备受期待外，他与权律三度合作，展现出高度喜剧默契，让电影喜感再加分。
《冠军大叔》除了「马可爱」马东石领军演出外，电影中有个硬是要当他体育经纪人的权律戏分也颇为吃重，权律10年前便已和马东石合作演出电影，《冠军大叔》已是两人的三度合作，演出极有默契，马东石也透露权律私下就是个活泼的人，所以很期待可以再和他演出喜剧，他赞美权律说：「电影开拍后，权律的表现在我期待以上，他是用生命在搞笑。」
权律在韩国是实力派的新生代演员，戏路宽广，亦正亦邪，去年演出高收视电视剧《悄悄话》，在片中扮演与心狠手辣的富家子律师，获得SBS演技大赏男子优秀演技奖的肯定。《打架吧！鬼神》中的权律也饰演一位看来善良内心却异常狠毒的伪君子兽医，行径令人发指，权律在《冠军大叔》中发挥搞笑演技，搞笑扮演爱耍小聪明却常碰壁的角色，他也做了不少功课，观察过一些体育经纪人，似乎都很常穿风衣，而他在片中的角色更需要有种虚张声势的感觉，所以他特别向导演提议「角色一定要穿风衣。」
权律和马东石私下两人互动也是有爱又搞笑，权律特别感谢马东石在电影中让他尽情发挥演技，所以一有拍摄空档，也爱进马东石的休息室，讨论演出，他提到马东石在剧中有多场比腕力的画面，担心观众觉得是演戏所以每一场都坚持真正用力演出，也时常因受伤往返医院，有时要喝水却连瓶盖也无法旋开，此时马东石却抱怨当他连拍很多场比腕力的戏而想要休息时，权律老爱进来休息时聊天，害他无法休息。两人一来一往在记者会上斗嘴非常有趣，同时也展现出两人的好交情。
《冠军大叔》将於6月15日正式上映，更多电影资讯，请上华映官方脸书粉丝团查询：https://www.facebook.com/skyfilmsINtaiwan/
照片: 华映娱乐
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