车银优确定出演《我的ID是江南美人》！ 有望搭档林秀香
韩剧 2018年5月24日 星期四08:00 Sani
日前，ASTRO成员车银优通过所属社确认，将加盟JTBC的漫改剧《我的ID是江南美人》，饰演男主角都炅锡！
这是车银优第一次演男主角耶，之前和宋慧乔、姜栋元合作过电影《噗通噗通我的人生》，还在网路剧《To Be Continued》等里饰演过「车银优」本人，这次戏份终於要变多啦！
《我的ID是江南美人》是一部拥有众多读者粉丝的网路漫画，从2016年4月连载到去年底刚刚完结，主要讲的是外貌欠佳的女主角姜美莱通过整形手术变美后获得全新人生的故事。
有粉丝表示原作里的都炅锡是典型冷都男，似乎跟车银优的阳光形象不太符合？ 不过考虑到所属社Fantagio最近发生的人事变动，ASTRO的回归计画无限延期，能在小萤幕上看到车银优已经非常值得庆幸了！
目前女主角人选还没有确定，读者粉丝呼声很高的林秀香仍然表示「尚在讨论中」，一旦有确定消息小编会跟大家继续汇报的！
（图源：ASTRO FB）
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