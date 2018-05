[好片推荐]《记得爱过你》断得了记忆 却断不了缘份 首尔阿岘站,推荐大家去吃好吃酱蟹超鲜甜 SHINee全新手灯超漂亮!SM女团是不是也该出了呀? 【首尔Café介绍】韩国公益品牌MARYMOND圣水洞咖啡Lounge 《冠军大叔》马东石场场来真的 权律坚持风衣造型 【知道也没用的认哥常识】为什么MAMAMOO华莎的字幕…总是有著紫色桑葚? 正在服役的 BIGBANG 大声突然住院两天?YG 回应「已顺利出院正在康复,请不用太担心」 《孝利家民宿2》朴宝剑每天晚上都做这件事! 准备好进入 Dreamcatcher 的恶梦了吗?专场演唱会门票今天开卖! EXO灿烈在《Growl》MV里的「3分01秒」有「秘密」?网友:都只看脸谁会注意到啊! 徐仁国与朴宝蓝分手 「决定做回支持彼此的前后辈」 成诗媛绝对没料到的情况!一代队长文熙俊&殷志源:今日要在广播节目中重逢啦~ 车银优确定出演《我的ID是江南美人》! 有望搭档林秀香

在今年夏天的拉丁美洲巡回演唱会前夕,暗黑女团 Dreamcatcher 将抢先来和台湾的 InSomnia 相见,专场演唱会等等就要开卖门票罗!

Happyface Entertainment 昨天(24 日)宣布,Dreamcatcehr 即将於 6 月 21 日在位於台湾台北华山的永丰Legacy Taipei 音乐展演空间,举行专场演唱会《Welcome to the Dream World in Taipei》,今日中午准时开卖门票。

Dreamcatcher 凭藉鲜明的诡谲风格和现场实力,早已在台湾奠定不小的粉丝群,而她们除了准备了最新迷你专辑〈恶梦:Escape the ERA〉收录曲的特别表演,当然也会在第一次的台湾专场表演中带来备受喜爱的「恶梦三部曲」!

另一方面,Dreamcatcher 也已经敲定了日本、南美的巡回行程,期待她们越来越活跃的表现罗!



(照片来源:Happyface Entertainment / 影片来源:Mnet)

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻