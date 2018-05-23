准备好进入 Dreamcatcher 的恶梦了吗？专场演唱会门票今天开卖！
KPOP 2018年5月24日 星期四08:55 施乃琪
在今年夏天的拉丁美洲巡回演唱会前夕，暗黑女团 Dreamcatcher 将抢先来和台湾的 InSomnia 相见，专场演唱会等等就要开卖门票罗！
Happyface Entertainment 昨天（24 日）宣布，Dreamcatcehr 即将於 6 月 21 日在位於台湾台北华山的永丰Legacy Taipei 音乐展演空间，举行专场演唱会《Welcome to the Dream World in Taipei》，今日中午准时开卖门票。
Dreamcatcher 凭藉鲜明的诡谲风格和现场实力，早已在台湾奠定不小的粉丝群，而她们除了准备了最新迷你专辑〈恶梦：Escape the ERA〉收录曲的特别表演，当然也会在第一次的台湾专场表演中带来备受喜爱的「恶梦三部曲」！
另一方面，Dreamcatcher 也已经敲定了日本、南美的巡回行程，期待她们越来越活跃的表现罗！
（照片来源：Happyface Entertainment / 影片来源：Mnet）
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