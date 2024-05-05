《泪之女王》特辑来了！金秀贤金智媛合拍度200%，朴成焄最心动场面竟是金秀贤脱上衣

《泪之女王》昨日公开特别篇「奇迹般的记录.zip」part.1，五位主演金秀贤、金智媛、朴成焄、郭东延、李主傧亲自分享幕后故事及阅读观众留言，让人对这部剧的感悟更深一层~

《泪之女王》以大结局24.9%刷新tvN历代电视剧最高收视记录，在观众热情呼唤下公开了特别篇。 对於洪白CP的演技合拍度，金秀贤打出满分100分、称金智媛是「体谅的女王」，金智媛更给出200分赞誉，称金秀贤的即兴发挥让她更接近洪海仁、是「非常完美的搭档。 」



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Q. 백홍커플의 연기합 점수는?





김수현 김지원 이정도로 연기합 얼굴합 잘 맞기도 쉽지 않기 해// pic.twitter.com/nHtVyWJkSw — 반달 (@0nJWly) May 4, 2024

关於剧中是谁先心动，两位演员一致选择洪海仁，只是具体时间点不同：金智媛认为海仁在公司实习时已中意白贤佑，踢影印机其实是故意吸引贤佑过来帮忙！金秀贤则认为高中贤佑给跌倒的海仁OK绷时，海仁已对他一见倾心。

金智媛印象最深的金秀贤即兴发挥是打勾盖章，那场戏是海仁叮嘱若有挨打危险就要逃跑，本来贤佑说完「好的」就该结束，但金秀贤突然伸出小指头要求打勾勾，金智媛亦立即配合表演，这一动作果然为感情深度增色不少。 最爱的后记则是贤佑为海仁补画生命线，让金智媛感到既可爱又心酸。



지원이의 눈물의 여왕 최애 에필로그

>>현우가 잠든 해인 몰래 생명선 그려준 장면<<



ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ귀엽기도 하고 살짝 찡하기도 했대 pic.twitter.com/z8TDNF0h7K — 지딩 (@j1019w) May 4, 2024

朴成焄在剧中饰演单恋洪海仁的「尹殷盛」，被问到剧中最心动戏份时却没有想到海仁，而是选择金秀贤没穿上衣走出浴室的一幕！朴成焄：「稍微湿润的发丝、（壮硕的）肌肉、披上浴袍的动作，让我作为男人也十分心动。 」节目组把这段采访放给金秀贤看，令他惊讶又困惑：「不是，哥，为什么？」反应超好笑XD



눈물의 여왕 박성훈이 가장 설렜던 장면 김수현 상탈

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特别篇公开了不少爆笑NG片段，演员读观众留言时遭遇大量土味情话攻击：「金秀贤到底是谁在喜欢？大家好，我就是谁」「真羡慕欧尼啊，每次照镜子都能见到金智媛」XD朴成焄则承诺下次一定要演个好人。



눈물의 여왕 김수현 김지원 주접 멘트 반응 모음 pic.twitter.com/of2NikFTqM — 숲 (@forestdrama) May 4, 2024

Part.2将在今晚播出，可以继续重温《泪之女王》的感动~

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