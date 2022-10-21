格局打开了！当我们还沉浸在「你侬我侬」情歌中时，2022年韩国女团唱的题材是这些，很难不爱啊～

韩流似乎一直走在文化的尖端。

当自己地方的本土剧还停留在家庭日常琐事、婆媳大战时，韩剧已经开始探讨职场生活了，等紧跟步伐研究职场精英时，韩剧又早早开始探究社会问题，追求社会公平与正义。而这一类引领文化导向趋势不仅局限在K-Drama、K-Movie中，也体现在了K-POP当中。

K-POP从上世纪90年代开始风靡，历经30余年走出韩国、冲向亚洲、迈入全球主流音乐市场，影响力越来越大。而纵观K-POP 30余年的发展史，不难看出它们曲风多变，立意新颖，每首歌都有中心思想。而随著时代的变化，中心思想也在更新换代。譬如这几年两性平等、关注女性自身的话题在韩国国内抬头，虽偶尔引发两性对立，却同样影响著人们的思想。这股风也刮到了K-POP界，尤其是今年女团推出的歌曲不再是「你爱我，我爱你」、「你怎么还不来找我」、「分手之痛」诸如此类的「恋爱脑」内容，直接上升到了「关注自我」、「抗争」、「奋斗」、「 守护」等。

IVE《LOVE DIVE》

出道曲《ELEVEN》就宣示了IVE「Narcissos」（自爱）这一主题思想，《LOVE DIVE》更称得上是「自爱意识」的开花，后者还被看为是向粉丝的表白曲。DIVE一语双意，既是IVE的粉丝名，也有「潜水」的意思，LOVE DIVE就是爱粉丝，IVE通过「纳西索斯」神话告诉粉丝：爱豆爱著你，你也要学会自爱。同时歌词中主角跳入水中代表勇敢追寻爱情，衍生出了「大家遇到想要追寻的目标要大胆追寻」的意思。



aespa《BLACK MAMBA》

谁说女人只能大门不出二门不迈？ 我们也可以是英勇的战士！其含义是象徵不屈不饶、锐意进取的精神。歌词中一种叫「黑曼巴」的东西在挑拨离间，甚至开始影响整个世界，一种对抗、自我提升的冒险场景展现在面前，我们在旷野中奋斗。



Dreamcatcher《VISION》

我们都是保护环境的主人公，传达了所有生命都想要创造幸福世界的愿望，预计还会为地球提出以后的「蓝图」。谁说女人只懂情情爱爱，世界也可以由我们守护。



LE SSERAFIM《ANTIFRAGILE》

女生的代名词是温柔、脆弱吗？ No！LE SSERAFIM的出道曲就告诉人们，女人也可以坚定、强韧、无所畏惧，有著稳定的内核。勇敢无畏的少女通过自己的努力征服世界，不被爱情绑架，不被世人的眼光束缚，直至取得成功！新曲《ANTIFRAGILE》也是同样的立意，言简意赅地直接表示「反对脆弱」！



(G)I-DLE 《NXDE》

歌词直接将女人们从「性」中解放了出来，女团格局打开。「Nude」，but not for u，所以是「nxde」; 又或是这不是你预想的「nude」（裸露），所以是「nxde」。她们打破人们对「nude」的偏见，为女性发声，为真实的自我不顾一切。



被这群有思想的女孩子们震惊到了，女团的全盛期要来了！

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