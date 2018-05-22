MONSTA X与台粉相约过暑假 7月14日不见不散 MAMAMOO 颂乐个唱好评再加场 釜山公演 6 月连唱两天！ 防弹少年团柾国性感「川」字腹肌狂撩妹！不是说好2025年才公开的吗？ PRISTIN V 出道规模不简单 一人一支预告片＋正面概念照抢先看！ 《Idol Room》金烔完大喊：「不要死！」最爆笑的神话20年祝词大概只有这里看的到～ 《森林里的小屋》一起为房子增加色彩吧！你是「朴信惠派」还是「苏志燮派」？ 出道才刚满 20 天⋯⋯(G)I-DLE 火速夺下首座音乐节目冠军奖杯啦！ G.O爆料曾目睹BEAST经纪人下跪！只为求得上节目的机会…… 新沙、东大门、仁川皆有分店～未来实验室里的乌云冰淇淋，把坏心情都吃光光！ 升级版《丛法》？来到《Dunia》，就回不去了...... 《人生酒馆》SJ希澈分享出演墨西哥节目时…MC一上来就问「火辣的问题」！

越来越期待这档综艺啦，集结了东方神起瑜卤允浩、郑惠成、JBJ权玄彬、宇宙少女Luda等10位明星！





由东方神起瑜卤允浩、郑惠成、JBJ权玄彬、宇宙少女Luda、DinDin、Don Spike、Austin Kang、 Hansel、Okyere Samuel、具子成出演的MBC《Dunia： Into a new world》， 是带有游戏人设的综艺，现在终於慢慢揭开面纱了！





▼15s概念预告视频：东方神起瑜卤允浩

（你们现在来到了Dunia，你们现在回不去之前生活的地方了。 ）



▼15s概念预告视频：全体（帅爆了！ ）



《Dunia》蕴含坠落到假想世界Dunia的10位出演者创造的戏剧化故事，有「荒野求生」的元素。







从5.21至6.2陆续公开各种预告。 目前已经公开了两则概念预告视频，5.24会有制作发布会，之后会陆续公开个人海报和预告等，6.2会公开先导片，6.3首播！

图：MBC

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