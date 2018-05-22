升级版《丛法》？来到《Dunia》，就回不去了......
综艺 2018年5月23日 星期三08:08 ZJM
越来越期待这档综艺啦，集结了东方神起瑜卤允浩、郑惠成、JBJ权玄彬、宇宙少女Luda等10位明星！
由东方神起瑜卤允浩、郑惠成、JBJ权玄彬、宇宙少女Luda、DinDin、Don Spike、Austin Kang、 Hansel、Okyere Samuel、具子成出演的MBC《Dunia： Into a new world》， 是带有游戏人设的综艺，现在终於慢慢揭开面纱了！
▼15s概念预告视频：东方神起瑜卤允浩
（你们现在来到了Dunia，你们现在回不去之前生活的地方了。 ）
▼15s概念预告视频：全体（帅爆了！ ）
《Dunia》蕴含坠落到假想世界Dunia的10位出演者创造的戏剧化故事，有「荒野求生」的元素。
从5.21至6.2陆续公开各种预告。 目前已经公开了两则概念预告视频，5.24会有制作发布会，之后会陆续公开个人海报和预告等，6.2会公开先导片，6.3首播！
图：MBC
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