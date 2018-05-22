GFRIEND Eunha戴眼罩出国！ 眼疾持续多日，好令人担心啊......
明星 2018年5月22日 星期二14:19 Sani
今早看到GFRIEND的Eunha出国时戴著眼罩的照片，真的好心疼！ 健康情况不佳却赶上专辑宣传期，眼睛要什么时候才能康复......
今早GFRIEND从金浦机场飞赴日本出席宣传活动，照片中的Eunha戴著眼罩，让人再次揪心了一把：
其实Eunha的眼疾早有徵兆，4月30日举办迷你六辑《Time for the moon night》showcase时，就已经有人察觉到异样：
5月10日公开的自拍照中，看得出Eunha左眼开始红肿，而且作为爱豆经常要用到色彩鲜明的眼妆，让人很是担心：
这是她5月12日参加第24届《我爱你大韩民国2018 Dream Concert》时的样子，虽然不清楚是什么病症，但看起来就很不舒服啊T^T
再之后的这几天参加舞台表演时，Eunha干脆都戴著眼罩，图为16日的《Show！ Champion》：
而且，这早已不是GFRIEND成员第一次出现伤病了，之前Yerin也曾被拍到蒙著眼罩参加活动，所属社称是因为做了眼睛镭射，但这样不是应该先让她好好休息一下吗？
真心希望Eunha多多休息，让眼睛赶快好起来啊T^T
（图源：KSD韩星网，GFRIEND Twitter）
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