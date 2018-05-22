EXO灿烈在《Growl》MV里的「3分01秒」有「秘密」？网友：都只看脸谁会注意到啊！

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只看脸…认证！不过，这位网友也注意的太仔细了XD其实小编也是网友说了才知道…（汗）

2013年，EXO发表《Growl》一曲。这是一首明快的舞曲，表现了「男人绝不能让其他男人抢走心爱女人的决心，和内心的咆哮。」

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而当时，灿烈的「3分01秒」成为话题。他曾在节目中表示，在《Growl》MV的「3分01秒」会看到他。灿烈表示看到的人都会说：「这小子的脸也太好看了吧！」让现场嘉宾陷入笑海。他再三强调自己没有开玩笑，很多人在问：「3分01秒那位成员是谁？」MC还问灿烈，看了几次《Growl》的MV？灿烈回答：「大概四百到五百次，我一直看自己出现的片段，那是我在整个MV里唯一的特写镜头。」



撼动许多粉丝心的…就是这个画面！而最近，有网友在网上发文表示，时隔五年才发现这个「3分01秒」的秘密…



原来，灿烈的校服上有著蝴蝶结；而一直以为灿烈的领带是纯色的，没想到上面印有EXO LOGO的图样，明明看了很多次现在才知道…



而看到这篇帖子的网友，回覆最多的留言大概是：「只顾著看脸了谁会注意到这个！」、「不管看几次，灿烈真的长的很帅啊～」等。



而在下半年，粉丝们就可以在小萤幕上看到灿烈的「帅脸」罗～他确定出演由玄彬、朴信惠主演的tvN新周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》，在剧中饰演朴信惠的弟弟。

（图片来源：SMTOWN、KSD、giphy）

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