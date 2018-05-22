《请吃饭漂亮姐姐》孙艺珍&丁海寅终映感言：「充满幸福和笑容，也让人成长许多。」
韩剧 2018年5月22日 星期二14:00 MiJimin
JTBC金土剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》已完结，感谢两位演员与剧组带给我们的美好幸福时光，未来也要继续加油喔～！
5月19日正式迎来JTBC热门金土剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》的大结局，男女主角丁海寅、孙艺珍也都发表了终映的感言。
孙艺珍：「真的希望这出剧不要结束，能一直拍下去，成为珍雅（剧中名字）的这段时间，笑过、幸福过、也与为此痛苦过，也很感谢透过这个作品所认识的所有人。
《漂亮姐姐》让我成长了许多，也非常感谢一直支持著这出剧的观众朋友们，我也会一直努力展现出最好的演技。」
丁海寅：「我无法用任何言语来形容，在拍电视剧时所感受到的幸福时刻，在演俊熙这个角色时，也让我对爱情有了更深的想法，是很珍贵的时光。
通常作品结束之后，我都会感到轻松或者解脱了，但这次却不同，反而充满了感激的心情。感谢导演、编剧、孙艺珍前辈，跟所有的工作人员们给我这次的机会，真的非常感谢大家。」
＊延伸阅读：
【《漂亮姐姐》第16集大结局，真正「爱」过就知道多难忘～！】
【终映宴：丁海寅&孙艺珍CP「黑白配」！】
《经常请吃饭的漂亮姐姐》完结后，将由Rain、李东健、李善彬所主演的《Sketch》（素描）接档，於5月25日（五）首播。
（截图自：经纪公司／官方剧照）
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