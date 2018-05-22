《Idol Room》金烔完大喊：「不要死！」最爆笑的神话20年祝词大概只有这里看的到～

《Idol Room》金烔完大喊：「不要死！」最爆笑的神话20年祝词大概只有这里看的到～

综艺   2018年5月23日   星期三09:01   JiaJia  

这段祝词真的是寓意深远啊XD神话欧吧和神话创造都要无病长寿才行～


JTBC综艺节目《Idol Room》於上周六（19日）播出第二集。本集嘉宾为今年迎来出道20周年的长寿偶像组合――神话！


神话已经在演艺圈活动20年，期间也换了四任总统。


MC敦喜和CON喜说，现在的偶像甚至很难超过两任总统的任期，20年实在不容易。


CON喜补充：「再这样下去，说不定可以看到南北韩统一了。」（笑死XD）


事实上，神话在2003年就去过平壤公演了。


当时的主政者是金正日，现在的主政者是金正恩。天哪，神话活动期间，北韩也经历了两任领导的交接！


为了这么了不起的神话，还有他们精心准备的「花篮贺礼」，节目组也送上订制的3层蛋糕，要庆祝神话出道20周年。


锵、锵！还有高贵的香槟～


MC们要为神话唱歌，但仔细听了听…声音也太低沉了XD


整顿了一下、再唱一次，李玟雨也顺利地打开香槟，制造了「庆典」的效果。


因为香槟喷的到处都是，引来民怨。JunJin还说：「既然如此，那为什么要去美容院啊？」（再度爆笑XD）


我们M只是满足 > <


这一切的努力，都是为了这个美美的画面啊～


队长Eric作为代表、说了祝词，又被MC们说：「不要说的太普通…我们要有SENSE一点。」JunJin保护队长：「这是包含著真心的啊～」敦喜马上反驳：「那就去掉真心再说一次！」


金烔完自告奋勇，他说他会在Eric说完祝词的时候，加上一句话。


模范生Eric果然又照著刚刚说了一次，金烔完则补上：「在未来的20年，我们不要死！」


说完自己也爆笑了XD


没错、没错，往深处想，这是为了成员们的健康著想啊～


如果死掉了，就没有后面的20年！


最后，大家达成协议，祝词就是：「不要死～健康地活下去！」（看到这一幕…小编有热泪盈眶的感觉QQ）

（图片来源：V LIVE《Idol Room》）

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