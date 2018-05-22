MONSTA X与台粉相约过暑假 7月14日不见不散 MAMAMOO 颂乐个唱好评再加场 釜山公演 6 月连唱两天！ 防弹少年团柾国性感「川」字腹肌狂撩妹！不是说好2025年才公开的吗？ PRISTIN V 出道规模不简单 一人一支预告片＋正面概念照抢先看！ 《Idol Room》金烔完大喊：「不要死！」最爆笑的神话20年祝词大概只有这里看的到～ 《森林里的小屋》一起为房子增加色彩吧！你是「朴信惠派」还是「苏志燮派」？ 出道才刚满 20 天⋯⋯(G)I-DLE 火速夺下首座音乐节目冠军奖杯啦！ G.O爆料曾目睹BEAST经纪人下跪！只为求得上节目的机会…… 新沙、东大门、仁川皆有分店～未来实验室里的乌云冰淇淋，把坏心情都吃光光！ 升级版《丛法》？来到《Dunia》，就回不去了...... 《人生酒馆》SJ希澈分享出演墨西哥节目时…MC一上来就问「火辣的问题」！

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