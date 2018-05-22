SEVENTEEN 演唱会门票一开卖就秒杀 46 万人同时上线抢票！
KPOP 2018年5月22日 星期二11:33 施乃琪
除了时隔一年的韩国专场演唱会外，SEVENTEEN 也抢先公开日语新歌 "Call Call Call!" MV，距离在日本正式出道只剩一周啦！
SEVENTEEN 在昨天（21 日）经由 MelOn Ticket 开卖专场演唱会《2018 SEVENTEEN Concert “IDEAL CUT” in Seoul》的门票，结果立刻吸引超过 46 万人上线，结果门票几乎是一开卖就立刻销售一空！
特别的是，这次的演唱会为期三天，更好对应著 SEVENTEEN 的三个小组，因此最新释出了海报也直接以 HipHop、Vocal 和 Performance 成员为单位，各自殊异的形象立刻凸显出 SEVENTEEN 独特的魅力。
《2018 SEVENTEEN Concert “IDEAL CUT” in Seoul》将於 6 月 29 日～7 月 1 日间在蚕室室内体育馆登场，不过在那之前，SEVENTEEN 就要於 30 在日本发行首张迷你专辑〈We Make You〉了，现在就来看看他们抢先公开的 MV 吧！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment）
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