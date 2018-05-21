IU起诉恶意留言者！ 所属社发布声明：「决不轻饶」
明星 2018年5月22日 星期二10:00 Sani
终於，IU对恶意留言者提起了刑事起诉！ 趁这次机会把那些无端诋毁别人的小人，都严惩一次吧~
昨日，IU所属社FAVE娱乐发布正式声明，宣布起诉恶意留言者：「针惯犯的恶意贴文事例，我们接收了粉丝提供的举报资料，结合我公司法律组监测到的证据，已经在2018年5月9日向首尔江南员警署网路调查组提起了第1轮刑事诉讼， 罪名为侮辱和名誉毁损。 」
今年4月，IU就曾透露过针对恶意诽谤、散播虚假事实和性骚扰言论的SNS恶性贴文的监测状况，并预告将采取法律措施。 之后IU与专业法律人士进行了讨论，最近开始起诉这些超过界限的恶意留言者。
IU早在2013年就已经表态，将对恶意留言者采取强硬的法律措施。 参与调查的机构也大部分赞成起诉，裁判部已经对几十名嫌疑人下达了罚款和进行社会奉献活动等惩罚，还对诽谤IU的BJ Poowar在一审中判处有期徒刑10个月，缓期2年执行。 （这个人言论超恶劣的，小编都不想复述出来污染大家眼睛！ ）
IU所属社再三强调「严惩恶意贴文的发行者和散播者，决不轻饶」，并表示在5月发现的相关案例有些还在继续调查取证，将进行追加起诉。
看到所属社的强硬举措，小编都觉得心里好畅快！ FAVE加油！ 让他们尝尝法律的厉害吧~
（图源：IU FB）
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