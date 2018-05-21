《Idol Room》看过行走的画报…那有看过「行走的花篮」吗？从出场就不一般的神话！

《Idol Room》看过行走的画报…那有看过「行走的花篮」吗？从出场就不一般的神话！

综艺   2018年5月22日   星期二08:00   JiaJia  

真亏他们想得出来！好啦，明明就是画报和花篮的结合～（大笑）


JTBC综艺节目《Idol Room》於上周六（19日）播出第二集。本集嘉宾为今年迎来出道20周年的长寿偶像组合――神话！


惊、惊、惊！不要怀疑你的眼睛，他们就是这样登场的～


画面太美了哈哈哈哈哈！！！


脸上写满了「温柔」、「慈祥」～


打招呼是一定要的！就算花篮掉下来也要完成。


JunJin看看成员们，忍不住说：「我自己看也觉得神奇。」不过，小编一定要说…JunJin带著花篮看著带著花篮的成员们，也一样神奇啊XD（不是绕口令）


之后，他们陆续说了花篮上的祝贺词。有充满SENSE的，还有用《Idol Room》做四行诗的。


但Eric的祝贺词被嫌「太无趣」、「太官方」，MC们说：「太失望了！」


神话对外发言人（？）JunJin说：「充满了队长风格」，为文大大说好话。


而最后一位成员Andy，和队长「不惶多让」，也是中规中矩的祝贺词。


MC们继续调侃，就是生意人啊生意人！XD


终於除去华丽的「包装」，进入正式TALK。但JunJin又下意识的为成员们发言，让MC敦喜忍不住说：「不好意思，我们想听听别人的声音。」JunJin马上回答：「那要听哪一位的？」互相斗嘴。从出场就不一般，果然是「神话」啊～

（图片来源：V LIVE《Idol Room》）

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留言/评论
  • Mei Cheng
    這也太好笑了，但韓國花籃這種形式實在很難接受
    2小时前
  • Yi Syuan Guo
    王嘉寧 這好有趣哈哈哈哈
    1小时前
  • Patty Li
    是不是 放眼整個演藝圈 誰能這麼放下是吧 神話👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    2小时前
  • Qiu Mei
    昨晚看笑到一個不行
    1小时前
  • 劉蔚
    邵啟穎 笑死😂😂😂
    2小时前
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