《Idol Room》看过行走的画报…那有看过「行走的花篮」吗？从出场就不一般的神话！

真亏他们想得出来！好啦，明明就是画报和花篮的结合～（大笑）
JTBC综艺节目《Idol Room》於上周六（19日）播出第二集。本集嘉宾为今年迎来出道20周年的长寿偶像组合――神话！
JunJin看看成员们，忍不住说：「我自己看也觉得神奇。」不过，小编一定要说…JunJin带著花篮看著带著花篮的成员们，也一样神奇啊XD（不是绕口令）
之后，他们陆续说了花篮上的祝贺词。有充满SENSE的，还有用《Idol Room》做四行诗的。
但Eric的祝贺词被嫌「太无趣」、「太官方」，MC们说：「太失望了！」
神话对外发言人（？）JunJin说：「充满了队长风格」，为文大大说好话。
而最后一位成员Andy，和队长「不惶多让」，也是中规中矩的祝贺词。
终於除去华丽的「包装」，进入正式TALK。但JunJin又下意识的为成员们发言，让MC敦喜忍不住说：「不好意思，我们想听听别人的声音。」JunJin马上回答：「那要听哪一位的？」互相斗嘴。从出场就不一般，果然是「神话」啊～
（图片来源：V LIVE《Idol Room》）
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