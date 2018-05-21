IU出席活动演唱《我的大叔》OST《大人》完整版，还清唱了《Dear Moon》呢！
明星 2018年5月21日 星期一13:45 Yuan
IU在19日参加了三星Holksaboon Festival活动，在活动上演唱许多她自己的歌曲～
像是《仲夏夜之梦》、《Palette》、《The shower》、《Good Day》等，完全陷入在她的歌声里，根本就是小型演唱会！
除了演唱自己的歌曲外，IU还演唱了她主演的《我的大叔》OST《大人》，之前她曾在IG上公开过自弹自唱一小段，也让许多粉丝都表示：「希望可以听到完整版。」这次终於可以听到完整版啦！
另外，IU还清唱了由她参与作词的另一首OST《Dear Moon》，一开始说到：「我还没有唱过《Dear Moon》呢！」最后有点小忘词，她也表示：「下一次再好好唱给你们听。」看来之后有机会可以听到（因为IU超宠粉丝的～）。
另外，由李善均、IU等人主演的《我的大叔》在上周播出结局，IU也表示：「这部作品让我有机会回顾自己的人生，感谢一起共事的导演、编剧、演员们以及所有的工作人员，还有让我无法忘怀最棒的伙伴李善均前辈，以后一定会很想念至安这个角色。」（相关新闻：男女主角李善均和IU发表了终映感言。）
（图：截自SSongmin、Spinel CAM、tvN）
、
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论