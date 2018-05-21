《Running Man》节目组请来和成员们脸相像的人，惊见帅版刘在锡&光洙复制人

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(雷)这一集实在是太好笑了，小编大推还没看的人赶快去看啦！！！（相似度起码80%以上，有一组是零XD）

这一集《Running Man》是更换掉「年龄告知」的预告影片，结果HAHA胜出，节目组也决定采用他的提案，找来所有和成员们相像的人，一组比一组惊人啊！

▼HAHA&母亲：HAHA妈妈的个性真的非常可爱，趁这个机会还当了一下特邀MC，每次HAHA只要一扮女装，就会变成妈妈本人啊～。



▼刘在锡&徐芝释：主演过多部日日剧帅气的男主角，虽然刘在锡在小编心中已经是非常帅的男人了，但假如说真的再长得帅一点，应该就是徐芝释这模样吧～！？



▼金钟国&K.Will：这一组还要再加上BIGBANG的大成，三人站在一起根本是三兄弟啊～！K.Will还说自己是第一次参加《Running Man》，跟金钟国斗嘴的模样也很好笑～，两人私下真的很熟啊！



▼池锡辰&赵优钟：一出场打招呼的声音就跟王鼻子大哥超像，两人都有大鼻子，还故意带了不同款眼镜，但还是超级像。



▼宋智孝&亲弟弟：弟弟千成文又来啦～！这个也是经过认证，一家人都长得又美又帅，基因很强大啊！姐弟俩自然的互动也是本集的一大看点。



▼全昭旻&韩民官：小编还以为郑有美会出现，结果出场的是搞笑艺人民官，最后节目组还是走搞笑路线啊～XDDD，两人的笑眼有像到。



▼李光洙&韩基范：真的是一直被成员们挂在嘴边的人物，说了好几年终於被请来的篮球选手韩基范，一登场简直是让全场震惊，比光洙的爸爸还要像，光洙还说从小学就一直被说很像了。



▼梁世灿&李钟赫：这一组则是找不到任何一处相像的地方，一出来大家也傻眼，李钟赫很帅气地说：「只是因为有时间所以就来了。」现场听完瞬间爆笑。



（以下比赛结果影片有雷）

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比赛结果，拍摄「年龄告知」的影片，又是一个万圣节的概念～XDDD



大家可以期待一下啦～！



（截图自：SBS Running Man）

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