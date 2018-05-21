演员高庚杓今日现役入伍 “会变得更成熟回来”
明星 2018年5月21日 星期一10:19 Erin
演员高庚杓所属公司於5月20日发表声明，高庚杓即将於5月21日以现役军人身分入伍。
公司也进一步说明：“入伍当天为了不妨碍其他的人，将不会有正式的道别问候，而希望是安静地入所报到。还希望大家能够多多体谅，此外高庚杓也将会变得更帅气、更成熟的回来，也希望大家届时多多给演员高庚杓鼓励与支持。”
高庚杓本人也透过公司表示入伍感想，他说身为大韩民国的男人，这是国防上应尽的义务，会好好服役后回来。这一段说长不长，说短不短的时间里，不管是作为演员高庚杓或是作为一个男人高更杓，会努力变得更加成熟后再回来与大家见面。
高庚杓不管在大小萤幕都有许多出色表现，大家最记得他曾演出《请回答1988》中的乖乖模范生善宇，《嫉妒的化身》中饰演著高富帅的男二正元，还有《最强送餐员》《CROSS》等等，近期更有《芝加哥打字机》正在台湾热播中；在电影作品中最近也在《七年之夜》里饰演柳承龙的儿子，表现可圈可点，让大家期待他退伍后的回归吧！
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