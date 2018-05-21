防弹少年团办到啦！蝉联《BBMA》Top Social Artist 得主 「这座奖属於 Army！」
KPOP 2018年5月21日 星期一10:19 施乃琪
今年游刃有余地以休闲造型登场的防弹少年团，果然也毫不意外地再度拿下这个别具意义的大奖，恭喜他们和 Army！！！
盛会《Billboard Music Awards》(BBMA) 於台湾时间 21 日上午八点登场，防弹少年团击败小贾斯汀 (Justin Bieber)、亚莉安娜 (Ariana Grande)⋯⋯等劲敌，不负众望地再度夺下 “Top Social Artist” 奖！
一公布「防弹少年团」的名字，全场立刻欢声雷动，许多人都起身热烈鼓掌恭喜他们，观众席间还出现写了大大「防弹」韩文字样的布条。
队长 RM 上台在获奖后一如既往冷静地发表感言：「谢谢 Billboard Music Awards 连续两年颁给我们这个珍贵的大奖！这一次，我们终於有机会好好思考 “Social”（社群）对我们而言究竟代表著什么。」他说：「有些粉丝告诉我们，说我们的音乐彻底改变了他们的人生；如今，我们发现因为有你们，我们的讯息真的能（透过社群）传达出去，特别要感谢所有的 Army！」
而智旻也以韩语再度向 Army 喊话：「这个奖，真的是属於 Army 们的，真心谢谢你们，爱你们！」
RM 这段充满感情又兼具深度的感言让人印象非常深刻，稍后防弹少年团也要在典礼上首度公开表演最新主打歌 "Fake Love" 了，真的等不及啦！
（照片与影片来源：Billboard、Big Hit Entertainment）
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