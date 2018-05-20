《Running Man》节目组请来和成员们脸相像的人，惊见帅版刘在锡&光洙复制人 [好片推荐]《消失的女人》严智苑VS孔晓振 地表最强母亲的对决 防弹少年团办到啦！蝉联《BBMA》Top Social Artist 得主 「这座奖属於 Army！」 演员高庚杓今日现役入伍 “会变得更成熟回来” BIGBANG 胜利日本人气再升级 今夏首度只身登上《a-nation》舞台！ 具惠善&安宰贤自拍庆祝结婚2周年 表情卖萌搞笑 实吃评论 : 弘大知名蛋糕店没想像中好吃! 恭喜 GFRIEND！成功登基十冠王宝座 〈夜〉活动完美落幕！ 「炸弹酒没有极限」韩国生日酒大揭密！ MAMAMOO 玟星与 RV 瑟琪携手 首张个专〈SELFISH〉走嘻哈风？ 樱花树下、穿著校服的INFINITE L笑容灿烂…帅气外貌让人不容忽视！ 金在奂选择Zico当制作人却唱Heize的歌？Zico：是除了我的歌其他都会吗？ 每次回归都创新 SHINee 十周年新歌概念照＆首波主打歌预告前卫又时尚！ 防弹少年团新歌甫出炉、旧歌记录照破不误 〈Blood Sweat & Tears〉MV 点阅数破三亿啦！ 超用心！gugudan金世正Cover《追光者》中文发音真不错 尹施允、李宥英将合作SBS新剧《致亲爱的法官大人》！预计7月首播

有别於〈SELFISH〉首波概念照的帅气魅力，MAMAMOO 玟星今天公开了难得一见的感性面貌，不过预告片还是一如既往地充满冷面笑将的逗趣感啊！

MAMAMOO 的官方推特在今天（21 号），释出了玟星首张个人专辑〈SELFISH〉的第二波概念照，展现了引发好奇的感性面貌。

为了出道四年来的第一张个人作品，玟星邀来同样帅劲十足的好友瑟琪为同名主打歌合作，自己也亲自参与作词、和声编排等等工作，几乎包办了整张专辑的制作，大秀能 rap 能唱更能制作的全方位实力。

有趣的是，一向不按牌理出牌的 MAMAMOO，制作个人专辑预告片的方式也别有新意。最新一波预告就密切跟拍玟星准备〈SELFISH〉的过程，除了在大街上率性跳舞，为了拍 MV 和概念照而去到电子游艺场的她与瑟琪还索性玩了起来 XD

看完以后，更好奇 “Selfish” 会是什么样的歌曲啦！





（照片与影片来源：RBW）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻