MAMAMOO 玟星与 RV 瑟琪携手 首张个专〈SELFISH〉走嘻哈风？
KPOP 2018年5月21日 星期一09:05 施乃琪
有别於〈SELFISH〉首波概念照的帅气魅力，MAMAMOO 玟星今天公开了难得一见的感性面貌，不过预告片还是一如既往地充满冷面笑将的逗趣感啊！
MAMAMOO 的官方推特在今天（21 号），释出了玟星首张个人专辑〈SELFISH〉的第二波概念照，展现了引发好奇的感性面貌。
为了出道四年来的第一张个人作品，玟星邀来同样帅劲十足的好友瑟琪为同名主打歌合作，自己也亲自参与作词、和声编排等等工作，几乎包办了整张专辑的制作，大秀能 rap 能唱更能制作的全方位实力。
有趣的是，一向不按牌理出牌的 MAMAMOO，制作个人专辑预告片的方式也别有新意。最新一波预告就密切跟拍玟星准备〈SELFISH〉的过程，除了在大街上率性跳舞，为了拍 MV 和概念照而去到电子游艺场的她与瑟琪还索性玩了起来 XD
看完以后，更好奇 “Selfish” 会是什么样的歌曲啦！
（照片与影片来源：RBW）
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