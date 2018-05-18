「完全不会让人怀疑销量作假的歌手！」网友票选TOP 3：这才是真正的认可啊！

先不看答案，你心中的销量王是谁呢？ 也许真的和韩国网友想法一致哦！
最近，韩国的专业调查网站从4月22日至5月7日做了一项调查，询问「不会让人怀疑销量作假的音源、专辑强者是谁？ 」七千多人投票的结果，冠军就是——Wanna One！
Wanna One的得票率高达31.5%（2416票），真的是大势啊！ 这个从《Produce 101》第二季中诞生的限定团每次发专辑都刷新销量记录，更成为自从2000以来第一个出道专辑就能销量过百万的团，真的令人刮目相看：
投票结果第二的就是太妍！ solo女歌手上榜真的不容易！ 太妍的得票率是13.5%（1038票），身份少女时代队长的她不仅在队内很有带动力，solo活动时期也成绩十分耀眼，展现出了自己独特的音乐特质和风格，被称为「值得信任的solo歌手」：
第三的就是BIGBANG啦！ 得票率11.4%（879票），跟第二其实不相上下~BIGBANG不仅团体音源在全球各国极受喜爱，每个成员个人的solo还有小分队组合也都人气超高，现在除了忙内胜利已经全员入伍中，期待他们的回归啊！
此外，防弹少年团、IU、TWICE等也有上榜。
（图源：dcinside，Wanna One FB，少女时代FB，BIGBANG FB）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究