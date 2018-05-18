防弹少年团再次出击《艾伦秀》！ 将呈现「历代级暗黑舞台」，25日播出
明星 2018年5月18日 星期五11:03 Sani
时隔6个月，防弹少年团又来做客《艾伦秀》啦！ 这次携新专辑《Love Yourself 转 'Tear'》回归，将在现场带来新歌舞台！！
据悉，防弹少年团7位成员近日一同出演了美国NBC脱口秀节目《艾伦秀》，不仅带来了正规三辑《Love Yourself 转 'Tear'》主打歌《FAKE LOVE》的现场舞台，还公开了其他的新歌！
防弹少年团去年11月就曾通过《艾伦秀》与美国当地粉丝见面，现场气氛真的超级火爆~
防弹少年团将在今晚发行正规三辑《Love Yourself 转 'Tear'》，终於能看到防弹独有的诗意MV啦~！ 据说新专辑将首次展现防弹的「暗黑魅力」，是不是很期待呢？
这期《艾伦秀》将在本月25日播出，而在那之前，防弹少年团还将於21日出演2018 Billboard Music Awards，面向全世界第一次公开新歌《FAKE LOVE》 的舞台！ 世界级的防弹继续走花路吧~~
（图源：《艾伦秀》，BIG HIT）
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