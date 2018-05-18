BIGBANG 太阳双喜临门！GD X TAEYANG 的〈Good Boy〉MV 点阅数在生日当天破两亿
KPOP 2018年5月18日 星期五08:45 施乃琪
在 BIGBANG 成员太阳生日这天，他和从小的挚友兼队友 G-Dragon 共组的 GD X TAEYANG 也收到了一个别具意义的礼物，恭喜他们！
以今天（18 日）午夜左右的数据为准，GD X TAEYANG 的 “Good Boy” MV 点阅数在公开三年半以后，终於突破了两亿大关。
GD X TAEYANG 是 BIGBANG 中的嘻哈小分队第二弹，这首 “Good Boy” 於 2014 年 11 月发行，乍听单纯的旋律和音效反覆重叠，由 G-Dragon 和太阳以独特魅力诠释出强烈的洗脑效果，不仅歌曲本身大受欢迎，充满记忆点的舞蹈动作更在全球掀起模仿热潮。
另一方面，虽然现在太阳正在军中服役，但大家想必也不会忘了为身为寿星的他送上满满祝福吧？생일 축하드립니다~
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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