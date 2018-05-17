他们心里也有苦啊～不好好演戏＆唱歌就要回家继承几百个亿！

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都说「条条大路通罗马」，而有些人就生在了罗马。 再不好好努力，就要回家「继承家产」的他们！你们觉得呢？！

1. 李伊庚



刚刚杀青的爆笑喜剧《加油吧，威基基》，你一定记得那个随时随地都说著「肯恰那」（没关系）的李俊基，他的扮演者李伊庚实际上和剧中角色相似，都是靠著自己的努力、一步一脚印成为演员。 剧中李俊基的父亲是娱乐圈知名的演员，但李俊基却从未打过父亲的旗号要角色，反而靠自己的努力。 而现实生活中的李伊庚也是如此，父亲是韩国著名的LG化学社长，同样与剧中的名演员父亲一样，名气很大。 从小就受到严格家庭教育的李伊庚平时十分低调，毫不不铺张浪费。 一开始父亲并不赞成他当演员。 但性格倔强的李伊庚报名表演学校，还自己打工赚学费，想做出成绩证明给父亲看。

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2. Roy Kim



歌手Roy Kim也是富二代。 Roy Kim的父亲是韩国最著名的马格里米酒公司代表，还是韩国土木协会的会长，跨越政商两界。 而据说3年前父亲退休后，Roy Kim就已经继承了爸爸公司的股份~

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3. TWICE MINA



MINA的父亲是日本大学整形外科的教授，从小读的就是日本的私立学校，是小学、中学和高中都有的学校，经常看日剧的小伙伴们一定都知道当地的私立学校里的学生非富即贵，学费更是贵的离谱。 据说该校校长是个外国人，连上课也都是英文授课~

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4. GFRIEND Umji



2015年，GFRIEND出道时，她们的出道歌曲就登上了韩国某知名连锁牙科诊所的官方FB，为什么连牙科诊所都在为GFRIEND宣传呢？ 原来Umji是院长家的小女儿。

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5. 前Nine Muses成员李欧爱琳



李欧爱琳曾在SNS上PO出豪华跑车保时捷和名牌手表，穿著打扮也是豪气十足。 有网友透露李欧爱琳的爸爸是韩国某大型律师事务所的代表。

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6. 朴炯植



难怪大家都说朴炯植周身散发著贵公子的气息，演《大力女都奉顺》中高富帅安代表丝毫没有违和感，原来人家根本就是本色出演。朴爸爸是进口豪车B品牌的社长，出道前朴炯植的存折里就有1600万韩币的存款，相当於一个工薪阶层半年的薪水哦。



「图：网路」

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