天雷勾地火！这些女演员的逼真吻戏让你分不清是演戏还是现实？！

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都说打戏难拍，其实吻戏看似香艳，但其实也超级难，精明的粉丝们早就看透了「借位」，如何拍出让人悸动又感情饱满、引人入戏，却又让观众看著不尴尬的吻戏，就得看一个演员的表演天赋了。 今天我们就来说说那些拍起吻戏来得心应手，吻起来让观众也跟著心动，让你分不清这是真实情感还是在演戏的「Kiss女达人」。

天雷勾地火注解：

是说火山喷发的时候会有闪电出现，古人就总结为天雷勾地火，是一种很壮观的自然现象。那两个人爱的非常热烈，感情迅速发展。

天雷地火：本源意思指闪电（天雷）和火山（地火），现在在爱情小说里经常被借用，天雷借代男性的欲望（男为干，是天也）、地火借指女性的欲望（女为坤，是地也）。 所以连用起来常常指自然赋予人类的原始本能欲望不可抗拒。

❤孙艺珍

说起最近剧中最动人的吻戏怎么能少了「漂亮姐姐」孙艺珍呢？ 有著一张初恋脸的孙艺珍和「小奶狗」丁海寅吻起来简直就是天雷勾地火，分分钟让观众脸红，可是又忍不住多看两眼啊~



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❤徐玄振

素有浪漫情感剧女王之称的徐玄振拍过不少吻戏，从《又，吴海英》到《爱情的温度》，都扮演爽朗、不拘小节的大气女孩。 吻戏拍起来竟然有种霸气的味道。



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❤秀智

国民初恋秀智在《九家之书》中的一场吻戏还有多少人记得？ 秀智吻到忘情伸出了舌头~



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❤朴信惠

当朴信惠遇到「Kiss达人」的金来沅，这场雨中之吻不仅充满了心酸、悸动和释怀~朴信惠把被突然而来的kiss吓到时的无措，再到投入表达得淋漓尽致。



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在你们心中谁才「Kiss女达人」呢？

「图：《九家之书》、《Doctors》、《又，吴海英》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》截图」

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