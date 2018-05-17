累到舞台上跪倒！LOVELYZ JISOO带病演出全程眼神放空

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又是一年一度的韩国大学庆典时期，每一所学校都使出浑身解数邀请当红爱豆或歌手助阵，明智大学也不例外，特别邀请了LOVELYZ献唱。

当天的活动上，LOVLYZ连唱了《那天的你》、《现在的我们》、《AH CHOO》等热门歌曲，引得台下的学生们阵阵欢呼，气氛十分活跃。

可是成员JISOO表演途中却一直脸色不好，从第一首歌开始就始终低著头，看似昏昏沉沉，眼神迷离，很是艰难的完成了表演。 而学生们互动时JISOO也始终呆呆地站在一旁，眼神毫无聚焦地盯著地面，就连学生们的欢呼声她都无力应对。

JISOO在最后一首歌《AH CHOO》的表演结束后，仿佛松了一口气一般，和成员们在退场时腿一软跪倒在了地上。 吓得一旁的成员赶紧扶起她，在大家的搀扶下才顺利走下台。

事后就有粉丝为JISOO叫冤，原本就身体不适的她强行参加演出，过多的工作安排压得她喘不过气来。 然而当天的演出结束后，紧接而来的还有第二天的音乐节目和大学演出。

随后经纪公司回应：「并没有昏倒，是因为感冒引起的不适。 已经去过医院了，现在她在休息，接下来的大学演出和音乐节目都能照常参加。 」

「图：YouTube截图」

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