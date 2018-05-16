《金秘书为何那样》新预告：自恋副会长又「会错意」了！金秘书到底什么时候能顺利辞职～？

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应该有不少粉丝和小编一样…为了这部电视剧特地打开原版漫画来看看吧？不妨来说说自己的心得或期待！但是，为了没看漫画的粉丝，还请不要剧透啦～（拜托）



改编自同名网路漫画、预计於下月（6月）6日接档《我的大叔）的tvN新水木剧（周三、四播出）《金秘书为何那样》，由朴叙俊、朴敏英等演员主演，剧组方面也陆续公开剧照和预告影片。

在本月5日公开的预告影片中，原以为是命运般的爱情，没想到的是…那个陪伴在副会长李英俊（朴叙俊 饰）九年的金微笑秘书（朴敏英 饰），居然要辞职？但超自恋的副会长，没有把人家的话听完，以为是金秘书要告白呢～

而在昨日（16日）公开的预告影片，金秘书又再次递了辞呈。金秘书大喊：「副会长，请收下我的辞呈（사표）！」但是到了副会长耳中却变成：「副会长，请收下我的爱（사랑）！」不愧是副会长，他回答：「OK，今天就特别收下你的心～」



金秘书要顺利辞职…小编觉得会很困难哦XD

（图片、影片来源：tvN《金秘书为何那样》）

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