SJ D&E 银赫、东海今夏回归日本！正规专辑＆巡回演唱会同步登场

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去年先后退伍后，银赫和东海不仅立刻以 Super Junior-D&E 之姿重启活动，更展开每月一曲的日本活动，如今他们终於也要久违地举行日本巡回演唱会了！

Super Junioe-D&E 於 14 日在日本官网宣布好消息，除了会在今夏发行睽违三年的正规专辑，全国演唱也准备在 9 月登场。

今年的演出将於 9 月 7、8 两日从横滨开跑，陆续巡经神户 (9/15~9/17)、东京 (9/27~28, 10/2~10/3)、名古屋 (10/12~10/13)、广岛 (10/20~10/21) 与福冈 (10/27~10/28)，最后在札幌 (11/3~11/4) 划下句点。

而即将问世的新专辑除了收录 Super Junioe-D&E 从去年 11 月开始每月送上的作品，也会加入特别准备的新歌。东海和银赫最近就预告：「一想到能跟好久不见的日本粉丝见面，我们就已经等不及了。我们会努力准备大家喜欢的表演，希望你们一定要来！」





（照片与影片来源：avex、SM Entertainment）

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